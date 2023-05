1 Die Handballer der HSG Ostfildern II sind in bester Bezirksklasse-Meisterlaune. Foto: oh

Die Bezirksklasse-Handballer der HSG Ostfildern II machen es ihrer Ersten nach und holen sich die Meisterschaft. Der TSV Neuhausen II schafft als Zweiter ebenfalls den Aufstieg. Beide Filderteams treten in der neuen Saison im Oberhaus des Bezirks – und wieder gegeneinander an.















Im Oktober vergangenen Jahres zogen die beiden Filder- teams in den Begegnungen mit Team Esslingen II noch jeweils den Kürzeren, doch am Ende der Saison mussten die Esslinger der HSG Ostfildern II und dem TSV Neuhausen II dann doch den Vortritt lassen: Die beiden Mannschaften belegten mit 38:6- beziehungsweise 34:10-Punkten die Plätze eins und zwei und treten in der nächsten kommenden Saison in der Bezirksliga an.