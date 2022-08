1 Stuttgarts schwedischer Nationalspieler Oscar Bergendahl setzt sich durch. Foto: /Herbert Rudel

Beim Handballspiel zwischen dem TSV Deizisau und dem TVB Stuttgart fallen 68 Tore und es kommen 3000 Euro für den guten Zweck zusammen.















Link kopiert

Allein schon diese Szene zeigte, dass es kein gewöhnliches Handballspiel war: Großer Jubel brandete auf, als der Torwart der einen Handballmannschaft den Siebenmeter eines Spielers des anderen Teams gehalten hatte. Schlussphase in der entscheidenden Begegnung um den Aufstieg am letzten Saisonspieltag? Nein. Es war die 44. Spielminute und die Mannschaft des Torhüters lag mit 17:31 zurück. Wobei es nach seiner Glanztat zunächst blieb. Der Mann, der anschließend die Faust in Richtung der feiernden Fans reckte war Gabriel Anders Gomez vom Württembergligisten TSV Deizisau, der Siebenmeterschütze Nationalspieler Patrick Zieker vom Bundesligisten TVB Stuttgart.