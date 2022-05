1 Für Marco Kugler (am Ball) und Marcel Rieger (ganz rechts) war der Derby zum Saisonabschluss beim Deizisau das letzte Spiel im Wolfschlugener Trikot. Foto: /Robin Rudel

Bei den Handballern des TSV Wolfschlugen treten nach dem Triumph einige Leistungsträger ab. Trainer Steffen klett ist dennoch überzeugt: „Wir werden eine gute Mannschaft haben.“















Sicher konnten sie sich nicht sein. Aber sicherheitshalber hatten die meisten von ihnen den Montag freigenommen. Und als dann endlich – mit Verspätung – Gewissheit herrschte, feierten die Handballer des TSV Wolfschlugen den Aufstieg in die Baden-Württemberg Oberliga ausgiebig. Zunächst nach dem 30:30 und der einstündigen Wartezeit auf das passende Ergebnis aus Laupheim in Deizisau, dann die ganze Nacht durch in der heimischen Halle in Wolfschlugen und dort am Montag gleich noch einmal.