Der Baden-Württemberg-Oberligist verliert überraschend beim Tabellenletzten TV Weilstetten mit 31:35.















Link kopiert

Eines war Christian Hörner am Ende wichtig: „Nachwuchstorhüter Felix Maar hat ein richtig gutes Spiel gemacht. Vielleicht hätte ich ihn schon früher bringen sollen.“ Ansonsten aber war das Spiel der Handballer des TV Plochingen in der Baden-Württemberg Oberliga beim TV Weilstetten „zum vergessen“, wie auch der Trainer fand. Im Rennen um den Aufstieg was die 31:35 (20:13)-Niederlage ein großer Rückschlag.