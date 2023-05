1 Die blaue Wand steht – auch TSB-Spielmacher Nicola Rascher (mit Ball) scheitert ein ums andere Mal an der souveränen Defensive des TV Plochingen. Foto: /Herbert Rudel

Der TV Plochingen schickt den TSB Schwäbisch Gmünd mit einer deftigen 22:36-Klatsche nach Hause und liegt zwei Spieltage vor dem Saisonende im Aufstiegsrennen der Baden-Württemberg Oberliga weiter auf der Lauer.















An 22 Gegentoren gibt es nicht viel zu meckern, an 36 erzielten Treffern schon gleich gar nicht: „Ich bin rundum zufrieden, das war eine tolle Teamleistung“, sagte Handballtrainer Christian Hörner vom TV Plochingen nach dem 36:22 (16:14)-Sieg in der Baden-Württemberg Oberliga gegen den TSB Schwäbisch Gmünd.