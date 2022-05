1 Für die Nellinger B-Jugend-Handballerinnen geht die Reise weiter. Foto: dpa/Ronald Wittek

Trotz einer Niederlage in Dortmund spielen die B-Jugend-Handballerinnen des TVN jetzt um die „Deutsche“.















Es hätte nicht spannender sein können: Mit 21:23 unterlag die weibliche B-Jugend des TV Nellingen zwar beim Bundesliga-Nachwuchs von Borussia Dortmund. Nach dem 21:19-Sieg im Hinspiel in heimischer Halle zieht der TVN jedoch – wegen der mehr erzielten Auswärtstore – ins Final Four um die deutsche Meisterschaft ein und hat zudem in der nächsten Saison einen Startplatz in der A-Jugend-Bundesliga sicher.