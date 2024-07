Entscheidungen im Handball: Jubel in Neuhausen, Gelassenheit in Reichenbach

Jubel in Neuhausen, Gelassenheit in Reichenbach

1 Da wussten sie noch nicht, dass der Triumph auch den Sprung in die Landesliga bedeutet: Die Neuhausenerinnen bejubeln den Erfolg in der Relegation. Foto: /oh

Die Neuhausener Handball-Frauen freuen sich über den späten Aufstieg in die Landesliga, für die Reichenbacherinnen bleibt es beim Doppel-Abstieg.











Link kopiert

Für Mallorca hat es nicht ganz gereicht, gefeiert wurde dort Insiderberichten zufolge trotzdem fröhlich. Und nach dem Training an diesen Donnerstagabend „werden sich die Mädels bestimmt etwas einfallen lassen“, wie Trainer Timo Bayer erzählt. Mit reichlich Verspätung feiern die Handballerinnen des TSV Neuhausen den Aufstieg in die Landesliga. Enttäuschung, wenn auch nicht allzu große, herrscht dagegen beim TV Reichenbach, weil sich die kurzzeitige Hoffnung auf den ebenfalls verspäteten Klassenverbleib in der Verbandsliga zerschlagen hat.