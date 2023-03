1 Das erste Handball-Team könnte am Wochenende den Aufstieg fix machen. Foto: dpa/Ronald Wittek

Langsam aber sicher beginnt bei den Handballern in der Gegend die Rechnerei. Wie sicher ist der Klassenverbleib? Ist der Aufstieg in greifbarer Nähe? Die Zahlen zeichnen schon ein erstes Bild, es kann sich aber auch noch einiges tun in den Ligen. Sehr früh dran ist die HSG Ostfildern in der Württembergliga. Wenn die Handballer ihr nächstes Spiel gewinnen und ihr Konkurrent Schmiden maximal ein Unentschieden erreicht, ist dem Team den Aufstieg in die BWOL gewiss. Gerechnet wird bei den Drittliga-Frauen aus Wolfschlugen derweil nicht. Sie treffen im Spitzenspiel auf den Tabellenführer Gröbenzell und brauchen dafür ihre volle Konzentration.