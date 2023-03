Handball am Wochenende

Gewinnt der Zweite der Württembergliga gegen Ostfildern und verliert Leonberg/Eltingen, wäre auch der TSV in der BWOL. Spannend wird auch das Duell der direkten Konkurrenten beim TV Plochingen.















Ein weiteres Handball-Team aus der Gegend hat die Möglichkeit, frühzeitig den Aufstieg in die Baden-Württemberg Oberliga klar zu machen. Die Rede ist vom Württembergligisten TSV Deizisau. Die Mannschaft trifft auf die HSG Ostfildern, der das bereits vergangene Woche gelungen ist. Spannend wird aber sicherlich auch das Derby in der Verbandsliga zwischen dem TSV Köngen und dem Team Esslingen sowie die Partie des TV Plochingen in der BWOL. Denn der TVP muss sich gegen den starken Konkurrenten TSG Söflingen beweisen.