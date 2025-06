Handball – Abschiedsevent: Grundler/Durst: „Zusammen schwitzen, fluchen, freuen“

2 Der technisch Versierte: Timo Durst. Foto: Herbert Rudel

Die langjährigen Handballer des TSV Neuhausen, Timo Durst und Hannes Grundler, stehen am Samstag noch mal gemeinsam in der Halle – werden sich aber auch danach oft sehen.











Sie waren in den vergangenen Jahren ohne Übertreibung die prägenden Figuren im Spiel des Handball-Drittligisten TSV Neuhausen und das Kontinuum im Team. Mit dem Ende der abgelaufenen Saison haben Hannes Grundler und Timo Durst ihre Karriere beendet. Am Samstag (16.30 Uhr) laufen sie aber noch ein Mal in der Egelseehalle, jahrelang ihr zweites Wohnzimmer, auf. Zu ihrem Abschiedsspiel tritt das Team „Durst & Grundler“ mit langjährigen Weggefährten wie Grundlers Brüder Steffen und Lukas sowie Timo Flechsenhar, Daniel Roos, Dominik Eisele, Markus Fuchs, Philipp Frey und Alexander Trost gegen das neue Team der Maddogs an. Dursts und Grundlers Auswahl wird von ihrem langjährigen Begleiter Markus Locher betreut, beim Neuhausener Team gibt der neue Trainer Daniel Brack seine Premiere. Vorher haben sich der 32-jährige Grundler und der gleichaltrige Durst daheim bei Grundler zusammengesetzt und über ihre erfolgreiche Laufbahn gesprochen – und über ihre enge Freundschaft.