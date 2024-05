Handball-Abschied: Marcel Planitz: Trainingsprügel und Gänsehautmomente

1 Das ist eine Weile her: Marcel Planitz (rechts) im Jahr 2011 im Derby gegen den TSV Deizisau. Foto: Herbert Rudel

Marcel Planitz verabschiedet sich nach vielen Toren aus dem Rückraum vom Handball – und zieht seine persönliche Bilanz.











Manchmal kommt alles anders. Dass sich Marcel Planitz mal als „anti Handball eingestellt“ bezeichnet und lieber mit dem Fuß gegen den Ball getreten hat, kann man sich heute nicht vorstellen. Denn das änderte sich gründlich, als er als C-Jugendlicher zum ersten Mal dann doch das Spielgerät in die Hand nahm und andere sein Talent erkannten. Beim TSV Weilheim war das. Dann ging es rasant nach oben: Mit dem TSV Neuhausen spielte er in der 3. Liga. Anschließend warf er für den TSV Heiningen, kurz für die TSG Söflingen, sieben Jahre lang für den TSV Wolfschlugen und jetzt bald drei Spielzeiten für die SG Hegensberg/Liebersbronn aus dem Rückraum Tore. Viele Tore. Nun ist Schluss, „so lange ich noch im Saft bin“, wie er sagt. Mit dem Heli-Spiel am Sonntag (17 Uhr) gegen die HSG Wiwido verabschiedet sich der 33-Jährige, der als „Lead Buyer“ arbeitet, vom Handball – und zieht Bilanz. Marcel Planitz über: