1 Magnus Becker als Schreck der gegnerischen Werfer im Tor des TSV Neuhausen . . . Foto:

Der Torhüter des TSV Neuhausen beendet seine Handball-Karriere und zieht Bilanz. Markus Locher und Kurt Reusch nennt er seine besten Trainer.

Neuhausen - Er stand in der Bundesliga zwischen den Pfosten und nicht nur deshalb war die Freude bei den Handballern des TSV Neuhausen groß, als sie vor zwei Jahren die Verpflichtung von Magnus Becker verkünden konnten. Seither hat er sich in die Herzen der MadDogs-Fans gehalten. Dennoch entsprachen die Verantwortlichen seinem Wunsch, den noch ein Jahr laufenden Vertrag nicht zu erfüllen – in Josip Kvesic vom TV Willstätt wurde bereits einen Nachfolger verpflichtet. Die Prioritäten haben sich verschoben: Becker ist 33 Jahre alt, im Dezember zum zweiten Mal Vater geworden und hat in dieser Woche seine Ausbildung zum Erzieher abgeschlossen, während der er in seiner Heimatstadt Metzingen bereits in einer Kindereinrichtung gearbeitet hat. Zum Ende seiner Karriere hat er mit den Neuhausenern am grünen Tisch den Aufstieg in die 3. Liga geschafft. Jetzt zieht er Bilanz. Magnus Becker über . . .: