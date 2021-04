1 Nachdem sie einen Spieltag ausgesetzt haben, dürfen die Plochinger am Samstag wieder einlaufen. Foto: /Herbert Rudel

Plochingen - Das regelmäßige Testen sind die Drittliga-Handballer des TV Plochingen mittlerweile gewohnt. Es ist ein sehr kleiner Preis für das Privileg, den geliebten Sport auch in Pandemiezeiten ausüben zu dürfen. Am Montagabend waren die Plochinger Spieler dann aber doch ein bisschen angespannter als sonst, als sie unter ärztlicher Anleitung das Stäbchen in die Nase führten und anschließend auf das Ergebnis warteten. Eine Woche zuvor war einer von ihnen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das Training für den Rest der Woche und das Ligapokal-Spiel am Samstag beim TSV Blaustein wurden abgesagt, obwohl dies nicht Vorgabe des Gesundheitsamts war. Das Positive: Seither waren alle von den Handballern daheim durchgeführten Tests negativ – und auch die am Montagabend. Also wurde wieder gemeinsam trainiert und an diesem Samstag (19 Uhr) tritt das Team gegen den HC Erlangen II an.