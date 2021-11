1 Das Problem liegt in der Abwehr der Hornets – aber vorne läuft es auch nicht gut. Foto: /Paesler

Das Team zeigt bei der 29:36-Niederlage gegen die HSG Würm-Mitte eine ganz schwache Leistung.















Ostfildern - Die Drittliga-Handballerinnen des TV Nellingen haben am Samstagabend mit 29:36 (14:19) gegen die HSG Würm-Mitte verloren. Es war die zweite Niederlage in Folge gegen ein Team aus der unteren Tabellenhälfte – die Hornets haben nun mit 6:8 ein negatives Punktekonto und müssen selbst vor allem darauf achten, am Ende der Normalrunde nicht einen Platz unterhalb der ersten sechs zu verpassen. Das würde die Abstiegsrunde bedeuten, womit vor der Saison niemand gerechnet hatte. Durch die Niederlage rutschten die Nellingerinnen vom sechsten auf den neunten Platz, Würm-Mitte zog vorbei.

Der Auftritt gegen Würm-Mitte macht nicht allzu viel Mut. Wobei TVN-Trainerin Veronika Goldammer feststellte: „Es ist ja nicht so, dass wir mit 0:14 Punkten dastehen, wir haben noch genügend Spiele.“ Sie erkannte aber auch: „Man sieht, wie verunsichert das Team ist. Es hat keine Spielerin Normalform erreicht.“

Bis zum 11:11 war die Partie ausgeglichen, dann ging bei den Nellingerinnen nichts mehr. Lücken in der Abwehr, Unkonzentriertheiten im Abschluss – die Gäste hatten es unerwartet leicht. 11:15 stand es und zur Pause 14:19. In der zweiten Hälfte gab es noch ein kurzes Aufbäumen, als die Hornets auf 19:22 herankamen, aber kurz darauf stand es 19:26 – das war es. Es war nicht zu merken, dass sich das Team gegen die Niederlage wehrte. „Wir müssen versuchen, den Spielerinnen wieder Selbstvertrauen zu geben. Jede Einzelne hat schon gezeigt, dass sie es viel besser kann“, erklärte Goldammer, die ihren Frust aber auch nicht ganz verbergen konnte.

Die Drittliga-Frauen des TSV Wolfschlugen haben derweil ein Erfolgserlebnis gefeiert. Sie gewannen bei Frisch Auf Göppingen II deutlich mit 41:30 und kletterten auf Platz drei der Tabelle.

Aufatmen auch bei den Männern des TSV Deizisau und der HSG Ostfildern. Die Deizisauer gewannen in der Württembergliga mit 25:23 beim TV Neuhausen/Erms, die Ostfilderner in der Verbandsliga das Spitzenspiel beim VfL Kirchheim mit 23:20.