Der in Hessen geborene Deutsch-Grieche Christos Erifopoulos spielt noch drei Mal für den TVP und zieht dann nach Konstanz.

Plochingen - Die Handballer des TV Plochingen freuen sich wie Bolle, dass sie an diesem Samstag (17.30 Uhr) nach mehr als fünf Monaten wieder in der Schafhausäckerhalle auflaufen dürfen. Christos Erifopoulos freut sich vielleicht noch ein kleines bisschen mehr. Weil er so noch – und zwei weitere Male – zu einem Heimspiel in Plochingen antreten darf. Und weil es lange wirklich nicht danach ausgesehen hatte. „Es wäre echt traurig gewesen, wenn im Oktober mein letztes Spiel für Plochingen gewesen wäre“, sagt der 21-Jährige kurz vor der Ligapokal-Partie gegen die SG Leutershausen – und wenige Wochen vor seinem Wechsel zum Zweitligisten HSG Konstanz.