Handball – 3.Liga: Neuhausen steht an der Tabellenspitze

Neuhausen steht an der Tabellenspitze

1 In Topform: Lukas Fischer. Foto: Michael Treutner

Drittligist TSV Neuhausen gewinnt auch beim starken Aufsteiger SG Köndringen/Teningen.











Sieg gegen Fürstenfeldbruck, Sieg beim Absteiger in Konstanz, Sieg beim Aufsteiger in Teningen – bei den Drittliga-Handballern des TSV Neuhausen läuft es. Mit jetzt 6:0 Punkten stehen sie an der Tabellenspitze. Nach dem überraschenden Erfolg bei den Konstanzern war der 38:37 (21:24)-Erfolg bei der SG Köndringen/Teningen aber das von Trainer Daniel Brack erwartete harte Stück Arbeit. „Ich bin sehr stolz und absolut zufrieden mit meinem Team“, resümierte Brack.