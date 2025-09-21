Handball – 3.Liga: Neuhausen steht an der Tabellenspitze
1
In Topform: Lukas Fischer. Foto: Michael Treutner

Drittligist TSV Neuhausen gewinnt auch beim starken Aufsteiger SG Köndringen/Teningen.

Sieg gegen Fürstenfeldbruck, Sieg beim Absteiger in Konstanz, Sieg beim Aufsteiger in Teningen – bei den Drittliga-Handballern des TSV Neuhausen läuft es. Mit jetzt 6:0 Punkten stehen sie an der Tabellenspitze. Nach dem überraschenden Erfolg bei den Konstanzern war der 38:37 (21:24)-Erfolg bei der SG Köndringen/Teningen aber das von Trainer Daniel Brack erwartete harte Stück Arbeit. „Ich bin sehr stolz und absolut zufrieden mit meinem Team“, resümierte Brack.

