1 Kein Durchkommen: Nicht nur Nellingens Annika Distel (rechts) tut sich gegen die robuste Defensive des TSV Haunstetten schwer. Foto: / Herbert Rudel

Erste Heimniederlage für die Drittliga-Handballerinnen des TV Nellingen: Die Hornets unterliegen dem abgezockterem Aufstiegsaspiranten TSV Haunstetten mit 25:31.















Rückblick: In der vergangenen Saison klopften die Drittliga-Handballerinnen des TSV Haunstetten mal wieder ans Tor zur 2. Bundesliga und scheiterten erst in den Playoffs mit zwei knappen Niederlagen an der SG TSG/DJK Mainz-Bretzenheim. Nach einem eher verhaltenen Saisonstart, zeigte das Team aus Bayern nun seine Qualitäten und verpasste dem TV Nellingen in ziemlich abgezockter Manier beim 25:31 (11:16) die erste Heimniederlage der aktuellen Runde.