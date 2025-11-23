Handball – 3. Liga: Wolfschugens Meike Schmied wie ein Quarterback

Drittligist TSV Wolfschlugen gewinnt bei der HSG St. Leon/Reilingen glücklich mit 31:30.











Die Drittliga-Handballerinnen des TSV Wolfschlugen haben den von Trainer Simon Hablizel geforderten Sieg bei der HSG St. Leon/Reilingen eingefahren, aber sie taten sich beim 31:30 (16:16) sehr schwer. Maike Wohnus erzielte erst sechs Sekunden vor der Schlusssirene den Siegtreffer. Die Wolfschlugenerinnen waren an den Ball gekommen, Torhüterin Meike Schmied warf das Spielgerät in der Manier eines Quarterbacks beim American Football nach vorne, wo in Wohnus aufnahm und versenkte. Wohnus hatte zuvor schon das Tor zum 30:30-Ausgleich geworfen.