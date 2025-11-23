Handball – 3. Liga: Wolfschugens Meike Schmied wie ein Quarterback
1
Foto: dpa

Drittligist TSV Wolfschlugen gewinnt bei der HSG St. Leon/Reilingen glücklich mit 31:30.

Die Drittliga-Handballerinnen des TSV Wolfschlugen haben den von Trainer Simon Hablizel geforderten Sieg bei der HSG St. Leon/Reilingen eingefahren, aber sie taten sich beim 31:30 (16:16) sehr schwer. Maike Wohnus erzielte erst sechs Sekunden vor der Schlusssirene den Siegtreffer. Die Wolfschlugenerinnen waren an den Ball gekommen, Torhüterin Meike Schmied warf das Spielgerät in der Manier eines Quarterbacks beim American Football nach vorne, wo in Wohnus aufnahm und versenkte. Wohnus hatte zuvor schon das Tor zum 30:30-Ausgleich geworfen.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-50%
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
* anschließend 10,99 € mtl.
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
  • Unkompliziert kündbar
* anschließend 10,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.