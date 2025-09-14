Handball – 3. Liga: Wolfschlugenerinnen verlieren Auftakt in Erlangen
1
Der 6:0-Lauf der Erlangerinnen kurz vor der Pause bricht den Wolfschlugenerinnen „das Genick“. Foto: oh

Die Drittliga-Handballerinnen des TSV Wolfschlugen unterliegen im ersten Auswärtsspiel dem HC Erlangen mit 29:35.

Die Drittliga-Handballerinnen des TSV Wolfschlugen verloren das erste Saisonspiel beim HC Erlangen mit 29:35 (13:21). Dabei hatten sich die Wolfschlugenerinnen eigentlich vorgenommen, nach den zwei Pleiten in der vergangenen Runde gegen die Erlangerinnen endlich mal einen Sieg zu holen. „Den Saisonstart hatten wir uns ganz anders vorgestellt. Es geht weiter, aber so haben wir zumindest mal das erste Spiel gegen die starken Erlangerinnen weg“, scherzte Hablizel, der freilich nicht zufrieden mit der Leistung seines Teams war: „Wir haben eine schlechte erste Hälfte gespielt und sind in der zweiten nie wieder richtig rangekommen. Wir waren einfach nicht in Form und haben, vor allem vor der Pause, zu viele Gegentore kassiert.“

