Handball – 3. Liga: Wolfschlugenerinnen freuen sich auf das Spitzenspiel
1
Die Wolfschlugenerinnen wollen gegen die Kurzpfalz Bären zuhause die Spitzenposition verteidigen. Foto: oh

Die Handballerinnen des TSV Wolfschlugen treffen im Drittliga-Spitzenspiel am Samstagabend auf den Zweiten Kurpfalz Bären.

Die Vorfreude der Handballerinnen des Tabellenführers TSV Wolfschlugen auf das Drittliga-Spitzenspiel am Samstag (20 Uhr) gegen den Zweiten Kurpfalz Bären ist laut Wolfschlugens Coach Simon Hablizel „sehr groß“, denn beide Teams stehen punktgleich mit 12:2-Zählern in der Tabelle ganz oben. Bevor die Wolfschlugenerinnen starten, stehen bereits die Männer in der Oberliga (17.30 Uhr) gegen den TV Flein auf der Platte.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-50%
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
* anschließend 9,99 € mtl.
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
  • Unkompliziert kündbar
* anschließend 9,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.