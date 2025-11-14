Handball – 3. Liga: Wolfschlugenerinnen freuen sich auf das Spitzenspiel

Wolfschlugenerinnen freuen sich auf das Spitzenspiel

1 Die Wolfschlugenerinnen wollen gegen die Kurzpfalz Bären zuhause die Spitzenposition verteidigen. Foto: oh

Die Handballerinnen des TSV Wolfschlugen treffen im Drittliga-Spitzenspiel am Samstagabend auf den Zweiten Kurpfalz Bären.











Die Vorfreude der Handballerinnen des Tabellenführers TSV Wolfschlugen auf das Drittliga-Spitzenspiel am Samstag (20 Uhr) gegen den Zweiten Kurpfalz Bären ist laut Wolfschlugens Coach Simon Hablizel „sehr groß“, denn beide Teams stehen punktgleich mit 12:2-Zählern in der Tabelle ganz oben. Bevor die Wolfschlugenerinnen starten, stehen bereits die Männer in der Oberliga (17.30 Uhr) gegen den TV Flein auf der Platte.