1 Wolfschlugens Abwehr packt zu. Foto: /Gauch-Dörre

Die Drittliga-Handballerinnen des TSV Wolfschlugen sichern sich beim TV Nellingen einen 23:20-Sieg und bestätigen damit den zweiten Platz.















Beide Trainer waren voll des Lobes für ihre Mannschaft. Am Ende setzte sich der TSV Wolfschlugen aber verdient mit 23:20 (11:9) beim TV Nellingen durch. Im Drittliga-Derby leisteten sich beide Handball-Teams viele technische Fehler und schwache Abschlüsse. Die Nellingerinnen zeigten nach dem Pausenrückstand Moral, glichen schnell aus (11:11/32.) und führten in der 40. Minute mit 16:13. Die offensive Abwehr stellte Wolfschlugen vor Probleme. Doch die Gäste verteidigten ebenfalls offensiver und hatten mit einer siebten Feldspielerin die richtige Antwort parat. „Was die Mädels in dieser Besetzung geleistet haben ist unglaublich“, lobte TVN-Trainerin Veronika Goldammer. Nellingen musste in Linda Leukart, Lilly Allgaier, Eva Valsama (alle krank) und Annika Distel (Schwindel während der Partie) gleich auf vier etatmäßige Rückraumspielerinnen verzichten. Wolfschlugens Coach Marco Melo betonte: „Ich bin richtig stolz.“