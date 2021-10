1 Herausragende Leistungen zeigten Anna Tonn und Antonia Amann. Foto: dpa/Ronald Wittek

Die Drittliga-Frauenmannschaft des TSV Wolfschlugen gewinnt deutlich mit 35:30. Trainer Marco Melo ist sehr zufrieden.















Wolfschlugen - Die Drittliga-Handballerinnen des TSV Wolfschlugen haben zuhause gezeigt, was in ihnen steckt. Gegen den TuS Steißlingen ließen sie nichts anbrennen und gewannen 35:30 (22:15). „Ein riesen Lob an die gesamte Mannschaft“, sagte Trainer Marco Melo stolz. Über 40 Minuten zeigte der TSV eine überragende Leistung, denn Steißlingen ist als unangenehmer Gegner bekannt. Besonders in der ersten Hälfte fanden die Gäste keine Mittel, um sich gegen Wolfschlugen zu wehren.

In die zweite Hälfte starteten die Gastgeberinnen ebenfalls sehr leistungsstark und setzten sich mit elf Toren ab (27:16). Ein kleiner Bruch des TSV ließ Steißlingen näher kommen. Mit einer siebten Feldspielerin und vielen Anspielen an den Kreis gelang Steißlingen einige Treffer. „Wir haben das Tempo rausgenommen und klare Chancen vergeben“, erklärte Melo. Mit dem Treffer zur 33:28-Führung durch Kreisläuferin Tamara Andreas war das Spiel entschieden.

Trainer Melo betonte die herausragenden Gesamtleistungen von Anna Tonn und Antonia Amann, die ihre Aufgaben außerordentlich gut umgesetzt haben. Nach dem Sieg steht der TSV Wolfschlugen auf dem zweiten Tabellenplatz.

TSV Wolfschlugen: Grebe, Baars; Massong (1), Schrag, Dirmeier (1), Frick (3), Amann (4), Seitzer (5), Beitlich (4/3), Andreas (3), Tonn (10), Lorenz, Steckinger (4), Braune, Strumpp.