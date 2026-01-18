Handball – 3. Liga: Wolfschlugen zeigt zu wenig Power und Kreativität

Wolfschlugen zeigt zu wenig Power und Kreativität

1 Geht der rein? Luisa Allgaier schaut ihrem Wurf bange hinterher. Erlangens Torhüterin Carina Frost wirft sich ihm in den Weg. Foto: Nico Bauhof

Die Drittliga-Handballerinnen des TSV Wolfschlugen verlieren erneut gegen den HC Erlangen. Beim 30:35 zeigen sie eine enttäuschende Leistung.











Vom Thema „Angstgegnerinnen“ wollten sie beim TSV Wolfschlugen nichts wissen. „Das lasse ich nicht gelten“, sagte Simon Hablizel, der Trainer des Handball-Drittligisten. „Vielleicht so ab der 50. Minute habe ich mal gedacht: schon wieder. Davor nicht. Wir wussten eigentlich, dass wir es können“, erklärte Kapitänin Jasmin Dirmeier. Dennoch ist Fakt: Wie in der vergangenen Saison haben die Wolfschlugenerinnen gegen den HC Erlangen beide Spiele verloren. Bei der 30:35 (14:17)-Niederlage zum Liga-Jahresauftakt zeigten die EZ-Pokal-Siegerinnen eine schwache Leistung.