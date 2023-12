Handball – 3. Liga: Wolfschlugen siegt über den Kampf

1 Die Handballerinnen des TSV Wolfschlugen kommen in der zweiten Hälfte besser ins Spiel. Foto: oh

Die Drittliga-Handballerinnen des TSV Wolfschlugen gewinnen gegen die SG Mintraching/Neutraubling mit 27:20.











Mit 27:20 (12:11) setzten sich die Drittliga-Handballerinnen des TSV Wolfschlugen bei der SG Mintraching/Neutraubling durch. Dabei hätten die Wolfschlugenerinnen auch deutlich höher gewinnen können. Ein schwacher Start in die Partie machte diesem Szenario jedoch einen Strich durch die Rechnung. „Ich weiß nicht, ob es an den Umständen lag“, sagte Markus Hornung aus dem Trainerteam, der die Wolfschlugenerinnen mit Christoph Balz alleine betreute. Denn Neu-Trainerin Marina Massong war verhindert. „Aber vielleicht auch wegen der langen Anreise bis hinter Regensburg waren wir zu Beginn nervös“, sagte Hornung. Zudem hatte der TSV ein weiteres Problem: Wolfschlugen bekam die SG-Topspielerin Jasmin Lehner lange nicht in den Griff. „Sie tauchte einfach überall auf“, sagte Hornung über Lehner, die insgesamt zehn Tore warf.