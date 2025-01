Handball – 3. Liga: Wolfschlugen siegt sehr souverän

1 Überzeugt wie beim EZ-Pokal auch in Bühl: Leni Blessing. Foto: /Herbert Rudel

Die Dritttliga-Handballerinnen gewinnen bei Kappelwindeck/Steinbach mit 37:25.











Vom mulmigen Gefühl war so was von nichts mehr übrig. Die Drittliga-Handballerinen des TSV Wolfschlugen sind mit einem 37:25 (19:11)-Sieg bei der SG Kappelwindeck/Steinbach ins Handball-Jahr gestartet – zumindest, was die Liga betrifft. „Vielleicht hat uns ja der Sieg beim EZ-Pokal gut getan“, sagte jedenfalls Trainer Simon Hablizel angesichts des Erfolges der Wolfschlugenerinnen beim Turnier im Sportpark Weil. Die eine oder andere Spielerin, die bei der Premiere der Frauen beim EZ-Pokal überzeugt hatte, habe auch in der Liga stark gespielt – etwa Mit-Torschützenkönigin Leni Blessing.