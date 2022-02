1 Konzentriert in Abwehr und Angriff gewinnt Wolfschlufen gegen Metzingen. Foto: dpa

Mit einem sehr eindeutigen Ergebnis von 46:19 gewinnen die Drittliga-Handballerinnen des TSV Wolfschlugen gegen die TuS Metzingen II.















Link kopiert

Wolfschlugen - Das Ergebnis, das die Handballerinnen des TSV Wolfschlugen in der 3. Liga gegen die TuS Metzingen II erzielt haben, spricht für sich: Mit 46:19 (20:6) fuhren die Wolfschlugenerinnen einen haushohen Sieg ein. „Wir waren von Anfang an in der Abwehr und im Angriff konzentriert“, erklärte Trainer Marco Melo, und: „Es war eine geschlossene Mannschaftsleistung.“