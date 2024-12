Handball – 3. Liga: Wolfschlugen „nicht im Stile eines Spitzenteams“

Der Frauenhandball-Drittligist macht es beim 38:34-Sieg bei der HSG St. Leon/Reilingen am Ende noch spannend.











Wer nicht in der Halle war, kann sich gut vorstellen, was für ein Spiel das war, wenn er die Worte von Simon Hablizel hört. „Wir wollten die zwei Punkte holen. In zwei Wochen fragt niemand mehr danach, wie wir sie geholt haben“, sagte der Trainer des Frauenhandball-Drittligisten TSV Wolfschlugen nach dem 38:34 (19:14)-Sieg beim Kellerterteam HSG St. Leon/Reilingen. Was dem Coach des Tabellendritten viel wichtiger war: „Wir haben bislang eine gute Runde gespielt, haben nur sechs Minuspunkte.“ So lässt es sich gut in die Weihnachtspause gehen.