Handball – 3. Liga: Wolfschlugen ist „einfach nicht gut genug“

1 Antonia Amann und die Wolfschlugenerinnen tun sich nicht nur in dieser Situation schwer. Foto: /Robin Rudel

Die Drittliga-Handballerinnen des TSV Wolfschlugen unterliegen dem neuen Meister HSG Freiburg klar mit 17:26 – und wollen nun Platz zwei halten.











Ohne viel Gegenwehr gingen die Handballerinnen des TSV Wolfschlugen beim 17:26 (7:15) im Spitzenspiel der 3. Liga – immerhin Zweiter gegen Erster – gegen die HSG Freiburg sang- und klanglos unter. Die Breisgauerinnen, die erst am Ende der vergangenen Saison aus der 2. Bundesliga abgestiegen waren, brachten damit den Meistertitel unter Dach und Fach und können sich nun auf die Aufstiegsrunde konzentrieren. Ganz sicher ist der Modus zwar noch nicht, aber laut HSG-Trainer Igor Bojic deutet alles darauf hin. Einen so klaren Erfolg in Wolfschlugen hätte der Meistercoach allerdings nicht erwartet: „Ich dachte, es wird um einiges schwerer hier.“