Handball-3. Liga: Wolfschlugen hadert mit den Fehlern

„Da lag in Erlangen wohl irgendetwas in der Luft, wenn ich mir auch das Ergebnis der Neuhausener Handballer anschaue“, sagte Simon Hablizel nicht ganz ernst gemeint. Überraschend deutlich hatten die von ihm trainierten Drittliga-Handballerinnen des TSV Wolfschlugen beim HC Erlangen verloren – wie auch die benachbarten Maddogs, die nach den Wolfschlugenerinnen bei den Mittelfranken spielten. 27:37 (13:15) lautete das Ergebnis aus Wolfschlugener Sicht am Ende.