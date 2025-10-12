Handball – 3. Liga: Wolfschlugen grüßt weiter von der Spitze

Die TSV-Frauen besiegen Aufsteiger TSV Ismaning mit 28:23.











Die Drittliga-Handballerinnen des TSV Wolfschlugen gewannen beim 28:23-Sieg gegen Aufsteiger TSV Ismaning ihr viertes Spiel in Folge. „Wir wussten, dass das Spiel nicht einfach wird, aber es war dann doch noch mal schwerer als erwartet“, sagte Wolfschlugens Trainer Simon Hablizel. Die Ismaningerinnen machten es dem TSV aus Wolfschlugen zunächst in der Offensive schwer: „Wir haben unsere Angriffe nicht hinbekommen, weil es uns auch wirklich schwer gemacht wurde. Wir standen lange bei 28 Toren. Das ist so in der Saison noch nicht passiert“, erklärte Hablizel. Laut dem Coach sind für die Aufsteigerinnen aus Ismaning in dieser Saison „noch einige Punkte drin“. Nichtsdestotrotz freut er sich freilich über die zwei Punkte: „Wir haben gewonnen, das ist das Wichtigste und wir grüßen weiterhin von der Spitze. Das soll auch noch so bleiben, aber einfacher wird es nicht“, sagte der Coach. Mit zwei Punkten Abstand – allerdings auch mit einem Spiel weniger – steht Wolfschlugen auf Platz eins der Drittliga-Tabelle.