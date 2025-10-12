Handball – 3. Liga: Wolfschlugen grüßt weiter von der Spitze
1
Foto: dpa

Die TSV-Frauen besiegen Aufsteiger TSV Ismaning mit 28:23.

Die Drittliga-Handballerinnen des TSV Wolfschlugen gewannen beim 28:23-Sieg gegen Aufsteiger TSV Ismaning ihr viertes Spiel in Folge. „Wir wussten, dass das Spiel nicht einfach wird, aber es war dann doch noch mal schwerer als erwartet“, sagte Wolfschlugens Trainer Simon Hablizel. Die Ismaningerinnen machten es dem TSV aus Wolfschlugen zunächst in der Offensive schwer: „Wir haben unsere Angriffe nicht hinbekommen, weil es uns auch wirklich schwer gemacht wurde. Wir standen lange bei 28 Toren. Das ist so in der Saison noch nicht passiert“, erklärte Hablizel. Laut dem Coach sind für die Aufsteigerinnen aus Ismaning in dieser Saison „noch einige Punkte drin“. Nichtsdestotrotz freut er sich freilich über die zwei Punkte: „Wir haben gewonnen, das ist das Wichtigste und wir grüßen weiterhin von der Spitze. Das soll auch noch so bleiben, aber einfacher wird es nicht“, sagte der Coach. Mit zwei Punkten Abstand – allerdings auch mit einem Spiel weniger – steht Wolfschlugen auf Platz eins der Drittliga-Tabelle.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-50%
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
* anschließend 9,99 € mtl.
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
  • Unkompliziert kündbar
* anschließend 9,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.