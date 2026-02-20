Handball – 3. Liga: Wolfschlugen bleibt bei Nein zum Aufstieg

Die Wolfschlugenerinnen werden nicht für die Aufstiegsrunde melden. Die Regularien wurden erneut verschärft.











Link kopiert

Sportlich läuft es hervorragend bei den Drittliga-Handballerinnen des TSV Wolfschlugen. Sie liegen auf Platz drei, haben noch ein Nachholspiel in der Hinterhand und könnten mit einem Sieg am Samstag (18 Uhr) gegen den TSV Ismaning Rang zwei von der TSG Friesenheim zurückerkämpfen – die Platzierung, die am Saisonende zur Teilnahme an der Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga berechtigen würde. Bis zum 1. März muss die Meldung dafür beim Deutschen Handballbund (DHB) eingehen. Der Verein wird darauf erneut verzichten.