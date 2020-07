1 Trainerin Veronika Goldammer Foto: /Robin Rudel

Die 45-jährige Trainerin der Hornets über die Vorbereitung und das Glück, das der TV Nellingen durch den Saisonabbruch hatte

Ostfildern - Mit einem Derbysieg hatten sich die Drittliga-Handballerinnen des TV Nellingen in die Corona-Pause verabschiedet. Das 21:20 beim TSV Wolfschlugen am 8. März war das letzte Handballspiel der Nellingerinnen für lange Zeit. Die Saison wurde abgebrochen, kein Team stieg ab und die TVN-Frauen sind auch in der kommenden Saison in der 3. Liga. Trainerin Veronika Goldammer kann nun dank der Corona-Lockerungen endlich mit der Vorbereitung beginnen, die für sie noch schwieriger als sonst ist. „Ich muss es so angehen, wie wenn jemand aus einer längeren Verletzung kommt“, sagt die 45-Jährige.