TSV Neuhausen: Wenn der Gegner einfach zu stark ist

1 Glenn Vincent Baumann würde so gerne aufs Tor werfen, aber die Konstanzer lassen ihn nicht. Foto: Jörn Kehle

Handball-Drittligist TSV Neuhausen unterliegt der bärenstark verteidigenden HSG Konstanz deutlich mit 33:43.











Link kopiert

Das erste und das letzte Wort hatte Hallensprecher Jens Tarnowski. „Wir wollen gegen die favorisierten Konstanzer gut dagegenhalten“, sagte er vor dem Spiel und formulierte damit offensichtlich eine Menge Understatement. Nach der Partie rief er den Zuschauern zu: „Gegen den Favoriten vom Bodensee war nicht mehr drin.“ Tatsächlich stand die HSG Konstanz in der Tabelle der 3. Handball-Liga vor dem Anpfiff dieser Begegnung zwei Plätze hinter dem TSV Neuhausen. Nach der Schlusssirene war die HSG vom 9. auf den 8. Rang geklettert und damit auf einen Platz an die Neuhausener herangerückt. An diesem Abend aber waren diese klar unterlegen und verloren mit 33:43 (18:21). Selten war in der Egelseehalle ein Spiel so früh entschieden.