Handball-3. Liga: Was ist mit dem TSV Neuhausen los?

Was ist mit dem TSV Neuhausen los?

1 Selten kommen die Neuhausener wie hier Christoph Foth so frei zum Wurf. Louis Mönch (links) beobachtet die Szene. Foto: /Herbert Rudel

Der Handball-Drittligist verliert im Spiel gegen den TSB Heilbronn-Horkheim den Faden und dann mit 32:38 verdient das Spiel.











Die Spieler und Trainer des TSV Neuhausen sahen nach der Schlusssirene, dass sie in ihre Kabine kamen. Türe zu. Lange kamen sie dann nicht mehr heraus. Mit einer der ersten war schließlich Coach Tobias Klisch, der versuchte, sich und der Handballwelt die 32:38 (17:20)-Niederlage in der 3. Liga gegen den TSB Heilbronn-Horkheim zu erklären. Es war die dritte Pleite in Folge, wodurch der ordentliche Saisonstart erst mal futsch ist. Und es war ein Auftritt, der Sorgen bereiten kann.