1 Die zwei Nellinger Saisonsiege gegen Metzingen sind wohl nichts Wert. Foto: /Herbert Rudel

Die Drittliga-Handballerinnen wissen immer noch nicht, unter welchen Voraussetzungen sie in die Abstiegsrunde starten. Metzingen II zieht wohl zurück, Herzogenaurach möglicherweise nicht.















Link kopiert

Beim TV Nellingen werden sie mitverfolgt haben, dass die Drittliga-Handballer des TSV Neuhausen und des TV Plochingen gut in die Abstiegsrunde gestartet und damit auf dem besten Weg sind, in der Liga zu bleiben. Die Nellinger Frauen sind noch nicht so weit. Sie beginnen erst im Mai. Wann ist ebenso wenig klar, wie die genaue Ausgangslage. Obwohl die Frist am vergangenen Freitag abgelaufen ist, bis zu der die Teams erklären mussten, ob sie überhaupt antreten, haben die Vereine bislang vom Deutschen Handball-Bund (DHB) nur die Nachricht erhalten, dass sie sich mit ihren Gegnern auf Spieltermine einige sollen. Das immerhin ist ein Anhaltspunkt.