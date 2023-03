1 Noch ein Mal trommeln in der alten Sporthalle 1. Foto: /Herbert Rudel

Im letzten Spiel in der alten Sporthalle 1 und dem letzten Heimauftritt vieler Spielerinnen verliert der TV Nellingen mit 18:20 gegen Frisch Auf Göppingen II.















Es war ein eher unspektakuläres Ende einer Ära und ein Abend, den sich die Spielerinnen und das Umfeld des TV Nellingen anders vorgestellt hatten. Denn es war nicht nur der letzte Saison-Heimauftritt der Drittliga-Handallerinnen, es war auch das allerletzte Spiel der TVN-Frauen in der Sporthalle 1. Im Jahr 1975 war sie eröffnet worden – ab der kommenden Saison laufen die Hornets wenige Meter entfernt in der neuen Halle auf, die dann auch Sporthalle 1 heißen wird. Vermutlich wird das erneut in der 3. Liga sein, obwohl der Klassenverbleib nach der ärgerliche 18:20 (10:9)-Niederlage gegen Frisch Auf Göppingen II noch nicht ganz sicher ist. Und obwohl der Verein im Moment noch kein schlagkräftiges Team für die kommende Runde beieinander hat.