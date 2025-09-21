Handball – 3. Liga: TSV Wolfschlugen: zu Beginn zäh, am Ende eindeutig

1 Gutes Auge, gutes Debüt: Wolfschlugens neue Spielmacherin Jade Oral. Foto: Michael Treutner

Beim Hexenbannerlied, mit dem Team und Fans den Sieg gemeinsam feierten, war sie noch nicht besonders textsicher. Aber Jade Oral strahlte über das ganze Gesicht. Der Neuzugang des Handball-Drittligisten TSV Wolfschlugen hatte ein erfolgreiches Heimdebüt hinter sich – mit dem Kollektiv und persönlich. Dass beim 38:26 (18:12)-Sieg gegen HCD Gröbenzell noch „nicht alles geflutscht hat“, wie Trainer Simon Hablizel treffen feststellte war zwar auch Thema. Aber es überwog bei den Wolfschlugenerinnen die Freude darüber, nach dem Fehlstart in Erlangen im ersten Heimspiel der noch sehr jungen Saison den ersten Heimsieg eingefahren zu haben. „Ich war aufgeregt, aber es hat Spaß gemacht, vor diesen krassen Fans zu spielen“, sagte Oral. Zwar gab es auf den Rängen einige Lücken – „aber die Trommeln hört man ja trotzdem.“