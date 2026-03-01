Handball – 3. Liga: TSV Wolfschlugen wackelt nur kurz

1 Jasmin Dirmeier übernimmt Verantwortung. Foto:

Die Drittliga-Handballerinnen gewinnen bei der SG Schozach/Bottwartal mit 32:26.











Während Tabellenführer Kurpfalz Bären das Spitzenspiel beim Dritten TSG Friesenheim mit 28:32 verlor, lösten die Handballerinnen des TSV Wolfschlugen in der 3. Liga ihre Aufgabe bei der SG Schozach/Bottwartal 32:26 (19:13) und festigten damit Platz zwei. „Das Ergebnis sieht aber souveräner aus, als es das Spiel war“, erklärte Trainer Simon Hablizel und fügte nüchtern hinzu: „Wir sind da hingefahren, um zwei Punkte zu holen, und das haben wir erreicht.“