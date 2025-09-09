Handball – 3. Liga: TSV Wolfschlugen und die Suche nach Zielen

1 Der TSV Wolfschlugen 2025/2026, hinten von links: Luisa Allgaier, Meike Wurster, Franziska Kaupp, Jasmin Dirmeier, Tamara Andreas, Leni Blessing. Mitte von links: Physiotherapeut Yannik Dirndorfer, Torwarttrainer Michael Blessing, Laure Aurenz, Nadine Römer, Maike Schmied, Monik Thiemann, Kim Grebe, Mara Kühnel, Trainer Simon Hablizel, Co-Trainer Raphael Sautter. Vorne von links: Carla Kösling, Benita Braune, Ronja Weißer, Antonia Amann, Jana Lorenz, Meike Wohnus, Lani Fellberg. Es fehlen: Jade Oral, sportlicher Leiter Oliver Rieker. Foto: TSV Wolfschlugen

Nach Platz zwei in der vergangenen Saison möchte Frauenhandball-Drittligist TSV Wolfschlugen mit einem kaum veränderten Kader erneut ein Spitzenteam sein.











„Wir sind ready“, sagt Simon Hablizel bestens gelaunt. Der Trainer des Frauenhandball-Drittligisten TSV Wolfschlugen ist vor der am Sonntag (17 Uhr) beim HC Erlangen beginnenden Saison in einer Situation, um die ihn einige Kollegen beneiden dürften: Es gibt kaum Veränderungen im Kader, es stimmt im Team sowie zwischen selbigem und dem Coach und die Spielerinnen gehen mit dem Selbstvertrauen von zuletzt Platz zwei in die Runde. Es sieht also alles ganz gut aus – und von der von einigen gestellten Frage, was nach dem jüngsten Erfolg noch kommen soll, lässt sich niemand aus der Ruhe bringen.