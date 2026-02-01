Handball – 3. Liga: TSV Wolfschlugen ist zurück auf Platz zwei
1
Wolfschlugens Außenspielerin Laura Aurenz beeindruckt beim Sieg gegen Friesenheim. Foto: Robin Rudel

Die Drittliga-Handballerinnen gewinnen das Top-Spiel gegen die TSG Friesenheim mit 34:32.

Es gibt Siege, die ganz besonders gut tun – aufgrund der Auswirkungen auf die Tabelle und aufgrund dessen, wie sie zustande kommen. Einen solchen Sieg feierten die Drittliga-Handballerinnen des TSV Wolfschlugen beim 34:32 (16:17) gegen die TSG Friesenheim. Denn sie lagen nach 43 Minuten beim 20:25 noch mit fünf Toren in Rückstand und verdrängten die Gegnerinnen schließlich vom 2. Tabellenrang. „Wir sind zurück auf Platz zwei, das tut natürlich gut“, drückte es Trainer Simon Hablizel genau so aus und war in Hochstimmung.

