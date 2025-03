Handball – 3. Liga: TSV Wolfschlugen erwartet eine „richtig schwere Aufgabe“

1 Der TSV Wolfschlugen will am Spitzenreiter HSG Freiburg dranbleiben. Foto:

Während es der Handball-Drittligist TSV Neuhausen zuhause mit dem Fünften HBW Balingen/Weilstetten II zutun bekommt, haben die Handballerinnen des TSV Wolfschlugen eine lange Auswärtsfahrt zum SV Allensbach vor sich.











Der Handball-Drittligist TSV Neuhausen lag zuletzt beim Zweiten Wölfe Würzburg zur Pause noch mit 17:15 vorne, jedoch wurden die Maddogs-Spieler in der zweiten Hälfte zunehmend müder und unterlagen am Ende mit 25:33. Dennoch waren die Neuhausener um Coach Tobias Klisch zufrieden mit der Leistung – auch aufgrund dessen, da der Kader weiterhin dünn besetzt war. Mit dem Fünften HBW Balingen/Weilstetten II wartet nun am Sonntag zuhause das nächste Kaliber auf Neuhausen (Rang acht). Indes möchten die Handballerinnen des TSV Wolfschlugen nach dem 31:31-Remis im Top-Spiel gegen den HCD Gröbenzell wieder zwei Punkte sammeln und am Spitzenreiter HSG Freiburg dranbleiben.