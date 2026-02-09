Handball – 3. Liga: TSV Neuhausen: zwei rote Karten und eine Platzwunde
Neuhausens Torhüter Jorick Pol ist mit seinen Paraden maßgeblich am 29:28-Sieg gegen die SG Köndringen/Teningen beteiligt. Foto: Jörn Kehle

Die Drittliga-Handballer des Siebten TSV Neuhausen trotzen den Rückschlägen und holen durch den knappen 29:28-Sieg zwei Punkte gegen den Vorletzten SG Köndringen/Teningen.

Auf den ersten Blick scheint der 29:28 (18:14)-Sieg des TSV Neuhausen gegen den Vorletzten SG Köndringen/Teningen nicht ungewöhnlich. Immer wieder hatte das Kellerteam Köndringen/Teningen in der 3. Liga nur knapp verloren – und letztlich sicherten sich die favorisierten Neuhausener zwei Punkte in der Egelseehalle. Doch wer vor Ort war, hatte deutlich mehr zu berichten.

