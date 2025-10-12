Handball – 3. Liga: TSV Neuhausen: wenn’s läuft, dann läuft’s
1
Simon Kosak setzt sich am Kreis durch. Foto: Jörn Kehle

Handball-Drittligist TSV Neuhausen setzt sich klar mit 43:31 gegen Aufsteiger TSV Erlangen-Bruck durch und orientiert sich wieder nach oben.

„Gut so Glenn“, rief Markus Fuchs in der 2. Minute lautstark aufs Feld. Der erste Angriff war gelungen, der TSV Neuhausen führte mit 1:0 und der ehemalige Kreisläufer und jetzige sportliche Leiter wusste nur zu gut, dass die Neuhausener selbstbewusst in das Duell gegen den starken Aufsteiger TV Erlangen-Bruck gehen mussten. Linkshänder Glenn Baumann erwiderte den Ruf mit einem Grinsen. Nach zwei Spielen ohne Sieg hatten sich die Neuhausener Drittliga-Handballer viel vorgenommen und wollten gegen Erlangen-Bruck den zweiten Heimsieg der Saison feiern. Das ist gelungen, und zwar eindrucksvoll mit 43:31 (25:14).

