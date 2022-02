1 Simon Kosak wirft ab sofort für den TSV Neuhausen Tore. Foto: /Robin Rudel

Der frühere Deizisauer und Wolfschlugener kommt vom TSV Heiningen und reist mit dem Drittligisten Neuhausen bereits an diesem Mittwoch nach Kornwestheim.















Neuhausen - Die Drittliga-Handballer des TSV Neuhausen treten an diesem Mittwoch (20.30 Uhr) zum schweren Auswärtsspiel beim SV Salamander Kornwestheim an. Auf der Kreisläuferposition haben sie dabei eine Alternative mehr: Simon Kosak kommt kurzfristig vom TSV Heiningen aus der Baden-Württemberg Oberliga nach Neuhausen und ist bereits in Kornwestheim einsetzbar.

Die Neuhausener reagieren damit, vor allem im Bezug auf die anstehende Abstiegsrunde, auf die langwierigen Verletzungen von Moritz Hipp und Nik Wittke. So stand als etatmäßiger Kreisläufer nur noch der 19-jähringe Daniel Maier zur Verfügung, der seine Sache laut dem sportlichen Leiter Bernd Locher „bravourös löste“.

Kosak wechselte im Sommer 2019 vom TSV Deizisau zum TSV Wolfschlugen und zog nach einer Saison weiter nach Heiningen. Nun also der Sprung in die 3. Liga. „Ich habe mich sehr über das Angebot und die Chance von Neuhausen gefreut. Ich freue mich auf die Aufgabe und werde alles reinhauen, um mit Neuhausen die Liga zu halten“, erklärt der 24-Jährige laut einer Pressemitteilung der Neuhausener.

Im torreichen Hinspiel gegen Kornwestheim schnupperten die Neuhausener bis zum 38:39 zweieinhalb Minuten vor Schluss zumindest an einem Unentschieden, unterlagen am Ende aber mit 38:41.