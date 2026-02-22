Handball – 3. Liga: TSV Neuhausen verpasst Sensation nur knapp

1 Hannes Grundler gibt sein Comeback bei den Maddogs? In Kornwestheim hilft er kurzfristig seinen Neuhausenern aus. Foto: Pressefoto Rudel

Die Drittliga-Handballer des TSV Neuhausen unterliegen dem Spitzenreiter SV Salamander Kornwestheim mit 37:40. Ex-Kapitän Hannes Grundler hilft aus.











Link kopiert

„Wir haben die Sensation knapp verpasst“, sagte Neuhausens Coach Daniel Brack und fügte hinzu: „Wir haben eine gute Leistung gezeigt und bis zum Schluss gekämpft, daher muss ich mich sogar mal mit einer Niederlage arrangieren können.“ Die Drittliga-Handballer des TSV Neuhausen (Rang acht) verloren beim Spitzenreiter SV Salamander Kornwestheim mit 37:40 (19:19) und boten dem Favoriten lange Zeit Paroli.