1 . Foto: picture alliance / dpa/Ronald Wittek

Der Drittligist liegt beim Zweiten zur Pause noch mit 17:15 in Führung.











Link kopiert

Es war ein Fall von: Lange hielt der Außenseiter sehr gut mit und verlor am Ende doch deutlich. So ging es den Drittliga-Handballern des TSV Neuhausen in ihrer Partie bei den Wölfen Würzburg. Sie unterlagen dem Tabellenzweiten mit 25:33 (17:15) und sind nun mit ausgeglichenem Punktekonto von 24:24 – weiterhin – Achter.