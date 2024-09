Handball-3. Liga: TSV Neuhausen und der Blick nach vorne

Der Drittligist erwartet zum ersten Heimspiel der Saison die SG Pforzheim/Eutingen.











Wunden lecken und trotzdem nach vorne schauen, so war bei den Drittliga-Handballern des TSV Neuhausen die Situation in dieser Woche. Sie waren mit einer 25:40-Klatsche beim TuS Fürstenfeldbruck in die Saison gestartet und hatten zudem die Leistungsträger Simon Kosak und Felix Zeiler verletzungsbedingt verloren. Für Kosak ist die Saison aufgrund eines Kreuzbandrisses bereits gelaufen. Die Voraussetzungen vor dem ersten Heimspiel der Saison an diesem Freitag (20 Uhr) gegen die SG Pforzheim/Eutingen könnten also besser sein. Neuhausens Trainer Tobias Klisch sagt jedoch: „Wir wollen ein anderes Gesicht zeigen, aber ich will keinen Druck aufbauen.“