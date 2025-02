1 Neuhausens Youngster Glenn Baumann (am Ball) setzt seine Mitspielen in Szene – probiert es aber auch mal selbst. Foto: /Herbert Rudel

Die Drittliga-Handballer des TSV Neuhausen trotzen der angespannten Personalsituation und setzen sich souverän mit 37:26 gegen den HC Erlangen II durch.











Die Revanche ist geglückt: Die Handballer des TSV Neuhausen haben sich in der 3. Liga eindrucksvoll gegen den HC Erlangen II durchgesetzt. Die Mannschaft zeigte sowohl im Angriff als auch in der Abwehr eine starke Leistung und gewann auch in der Höhe mit 37:26 (15:8) verdient. Vergessen war so die 25:40-Hinspielniederlage.