1 Die Maddogs gewinnen beim TV Erlangen-Bruck mit 35:31. Foto: oh

Auch wenn der TSV Neuhausen rein von der Tabellensituation her als Favorit in die Drittliga-Partie beim TV Erlangen-Bruck gegangen ist, so standen die Vorzeichen doch nicht so gut. Nur gut 40 Stunden nach der unglücklichen 36:38-Niederlage beim TSB Heilbronn-Horkheim musste man nun die Reise ins Frankenland antreten zu einem Gegner , der gut in Form ist – und Neuhausen setzte sich mit 35:31 (15:13) durch.

Enge Partie

Die Neuhausener kamen gut in die Partie und erarbeiteten sich bis zur Mitte der ersten Hälfte erstmals eine Drei-Tore-Führung. Neuhausen hielt den Vorsprung bis zur Pause. Direkt danach gelang es Erlangen-Bruck durch einen 3:0-Lauf erstmals seit der fünften Spielminute wieder auszugleichen. Danach blieb es eine enge Partie, wobei die Maddogs meist mit einem bis drei Treffern vorne lagen. Spätestens durch vier aufeinanderfolgende Tore des TVN ab der 57. Minute zum 35:30 war die Partie entschieden – und die Neuhausener durften mit zwei Punkten im Gepäck die Heimreise antreten.

„Der ständige Wechsel ist für alle nicht einfach“

Demzufolge war auf Neuhausen Coach Daniel Brack zufrieden: „Ich bin rundum zufrieden, es war eine geschlossene Mannschaftsleistung und ein verdienter Erfolg.“ Herausheben wollte Brack dann aber doch noch einen seiner Spieler: „Max Heydecke hat eine tolle Partie gemacht und von unseren letzten zehn Treffern sechs selbst erzielt. Da sieht man, wie wichtig diese Jungs für uns sind, auch wenn der ständige Wechsel für alle nicht einfach ist.“

TSV Neuhausen: Prauß, Hamann (1), Pol; Julien Sprößig (3), Heydecke (6), Haag (1), Schmid (1), Reinhardt (4), Baumann (1), Sommer (1), Fischer (6/3), Sahin, Keppeler (7/2), Kosak (4).