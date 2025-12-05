1 Ist schon lange Neuhausener und bleibt Neuhausener: Julian Reinhardt. Foto:

Vor dem Spiel gegen den TSB Heilbronn-Horkheim verlängern die Maddogs vorzeitig mit Julian Reinhardt sowie die Youngster Marlin Sprößig und Nick Scherbaum.











Bei den Drittliga-Handballern des TSV Neuhausern gibt es in Sachen Personal positive und negative Nachrichten. Die negativen sind kurzfristiger Natur, die positiven langfristiger. Denn Dauerbrenner Julian Reinhardt sowie die Youngster Marlin Sprößig und Nick Scherbaum bleiben den Maddogs über das Saisonfinale hinaus erhalten. Das freut Trainer Daniel Brack „absolut“ – vor dem Spiel am Sonntag (17 Uhr) gegen den TSB Heilbronn-Horkheim hat er jedoch einige Sorgen.